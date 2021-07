Tuttosport, Simy in pole per l’attacco. Pulgar e Amrabat futuro in bilico. Nastasic già bloccato

Dal summit a Moena fra Barone, Pradè, Burdisso e Italiano dovranno essere definiti obiettivi e strategie: per l’attacco intriga da tempo Simy, per il centrocampo Sensi, Torreira, Shkiri e Ricci in attesa di decidere su Pulgar e Amrabat, per la difesa già bloccato l’ex Nastasic e si seguono Cistana, Lovato e Rugani in previsione della partenza di Milenkovic e Pezzella. Lo scrive Tuttosport.

