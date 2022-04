Dalla Turchia, il Galatasaray vorrebbe tenersi Pulgar ma non pagandolo. Su di lui anche il Marsiglia

Secondo quanto riporta il quotidiano Sabah, nonostante la parentesi fin qui poco esaltante di Pulgar in giallorosso, il Galatasary non avrebbe del tutto escluso la possibilità di tentare l’acquisizione del cartellino del giocatore. Qualora le prestazioni dell’ex viola risultassero abbastanza convincenti ed il club decidesse svincolare il centrocampista, il Galatasaray sarebbe pronto a farsi avanti.

Difficile, tuttavia, che la Fiorentina accetti di liberare Pulgar a zero o poco più visto anche l’investimento fatto tre estati fa. Per questo è da tenere in considerazione la pista che porta a Marsiglia: l’Olympique secondo Takvim segue il cileno ormai da tempo e l’interesse nutrito nei suoi confronti potrebbe trasformarsi in un’offerta concreta a fine campionato.

