Vi ricordate di Pedro? Al brasiliano ex Fiorentina in patria gli dedicano una canzone, amato al Flamengo

Pedro Guilherme Abreu dos Santos, conosciuto anche solo come Pedro, ha indossato la maglia della Fiorentina durante la stagione 2019/20, trovando però poco spazio; infatti in partite ufficiali ha registrato solamente 4 presenze (0 gol). Adesso il brasiliano è tornato in patria con la maglia rossonera del Flamengo, dove al momento registra 44 reti in 116 presenze, diventando beniamino dei tifosi. Inoltre nel 2022 ha anche ricevuto la chiamata dalla nazionale brasiliana, ottenendo così un posto per il mondiale in Qatar.

Mc Nau, un produttore brasiliano, ha utilizzato come base la canzone “Pedro” di Raffaella Carrà per remixarla in versione phonk (genere musicale molto in voga in Brasile), modificando il testo per esaltare l’attaccante ex Fiorentina e altri giocatori del Flamengo, tra cui Pulgar, che ha indossato la maglia viola dal 2019 al 2022 e Gerson, a Firenze per la stagione 2018/19.

Questo il testo della canzone:

Camisa 9 do Flamengo, nosso pitbull de raça, fazendo um trabalho lindo de cabeça e de queixada, Pedro Pedro Pedro Pedro Pe praticamente il meglio di Santa Fè, Pedro Pedro Pedro Pedro Pe, fidati di me

Brabão de pegar na pista, Fè Fè Fè,

Gerson de Keké no meio Pulgar já ta mais pra frente

Olha arrasca aí voando cebolinha é diferente, bagulhão tá complicado mengão precisa de um gol esperando a volta do filho do homem o gabigol entro aparece um guerreiro destemido e bem valente com um porte muito alto e um futebol bem saliente

Olha o faixa tá na pista tal do queixo rubro-negro diz aí, qual é teu nome? Pedro Pedro Pedro Pedro Pe

Maglia numero 9 del Flamengo, nostro pitbull di razza, facendo un bel lavoro di testa e di mento (sottolinea i lineamenti del volto del brasiliano ndr) Pedro Pedro Pedro Pedro Pe praticamente il meglio di Santa Fè, Pedro Pedro Pedro Pedro Pe, fidati di me. Difficile da prendere in pista, Fè Fè Fè, Gerson (centrocampista ex Fiorentina ndr) di Keké in mezzo Pulgar (cileno ex viola ndr) è già più avanti

Guarda, sta volando lì, Cebolinha (esterno brasiliano ndr) è differente, è un disastro, Mengão (soprannome usato per menzionare il Flamengo ndr) ha bisogno di un goal, aspettando il ritorno del figlio dell’uomo, entra Gabigol (attaccante ex Inter ndr), un guerriero impavido e molto coraggioso con una corporatura molto alta e un calcio davvero eccezionale.

Guarda, il campione è in pista con il mento rosso-nero. Dimmi: qual è il tuo nome? Pedro Pedro Pedro Pedro Pe

