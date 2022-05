Pulgar: “Vorrei più spazio, giocare mi dà fiducia. Futuro? Non decido io, vedremo cosa accadrà”

Enigma sul futuro di Erick Pulgar. Intanto, il centrocampista cileno in forza al Galatasaray ha rilasciato una breve intervista ai media turchi. Ecco le sue parole: “Giocare mi ha dato fiducia, ma vorrei giocare di più. Futuro? Non dipende da me. Non sarà io a prendere una. Ci sono molte persone che decideranno questo: vedremo cosa accadrà”

