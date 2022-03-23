La Fiorentina riflette sul rinnovo di Castrovilli: entro l’estate la decisione sul futuro

Castrovilli si è ripreso la Fiorentina, ora è un intoccabile per mister Italiano

Dopo tanta panchina Gaetano Castrovilli é diventato intoccabile. Dall’Atalanta all’Inter, sono 8 le gare consecutive giocate dal primo minuto. Una volontà mai vista finora e che si spiega anche con la volontà del club di chiarirsi le idee in vista del futuro. Il riferimento é a quel contratto in scadenza nel 2024 e a una decisione che, per evitare un nuovo caso Vlahovic, dovrà essere presa per forza entro la prossima estate.

La Fiorentina vuole capire se vale la pena fare uno sforzo per convincerlo a rinnovare o se mettersi in attesa di offerte. Non ci sono appuntamenti fissati a breve. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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