Cecchi: "A fine stagione devono andare via gli scontenti dallo spogliatoio"

Cecchi ha parlato anche di Dusan Vlahovic.

Il giornalista Stefano Cecchi ha rilasciato un'intervista su Radio Bruno Toscana.

Queste le sue parole: "Anche in dieci a Genova con i rossoblù, la squadra viola ha fatto una buona partita, niente di eccezionale però ha fatto ciò che doveva. Alla fine del campionato, servirà un punto e a capo, bisogna ripartire da zero con un progetto che scaldi il cuore. Via gli scontenti dallo spogliatoio. Per quanto riguarda Vlahovic, non mi sembra che si comporti come faceva Chiesa. Creiamo l’ambiente giusto per lui qua”.