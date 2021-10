Giorgetti: “Vlahovic ha in mano un’offerta importante. Juventus? Non può permetterselo”

Angelo Giorgetti, firma de La Nazione, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Dusan Vlahovic, tema caldo degli ultimi giorni in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: “L’impressione è che l’entourage di Vlahovic abbia in mano un’offerta molto importante altrimenti non avrebbero rifiutato 5 milioni di contratto e tanti soldi di commissioni. Suppongo che questa offerta arrivi dall’esterno, da City o Atletico Madrid, chiudendo in modo definitivo alla Fiorentina quando in estate il rinnovo sembrava essere vicino. La Juventus? Non mi risulta, guardando i bilanci delle squadre italiane non ci sono molti spazi per poterselo permettere. Dopo Chiesa e Bernardeschi, e con la situazione economica non così allegra è difficile”.

