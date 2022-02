Il futuro di Italiano è alla Fiorentina, la sua scelta per il futuro è quella di restare a Firenze

Come scrive questa mattina La Nazione, messo alle spalle il mercato e la sosta finalmente Vincenzo Italiano ritrova il campionato, ma soprattutto una Fiorentina diversa nel reparto offensivo. Uno stravolgimento in piena regola, con due punte centrali di grande livello e una scelta da fare. Chi far giocare per primo. E a proposito di scelte, se fosse per Italiano una l’ha ben chiara, queste le sue parole ieri in sala stampa: “A Firenze mi trovo troppo bene. e sono felicissimo di lavorare in questo ambiente, ho trovato gente appassionata e che lavora 24 ore su 24 per ottenere risultati. Per quanto mi riguarda questo è il mio pensiero. Cresce l’intesa con la proprietà, la condivisone è totale, vedremo in futuro come si evolverà la nostra collaborazione”

