Nazione, Lirola torna alla Fiorentina, Gattuso vuole testarlo. Ma il Marsiglia proverà a riprenderlo

Lirola è stato mandato in prestito al Marsiglia a gennaio con la possibilità di essere riscattato, ma i francesi vogliono lo sconto

Secondo quanto scrive questa mattina La Nazione, Pol Lirola è destinato a tornare alla Fiorentina, almeno per il momento. Ormai il dado è tratto, dal momento che il Marsiglia non si è avvalso del diritto di riscatto nei tempi previsti (il 31 maggio) e soprattutto ha giudicato la cifra pattuita lo scorso gennaio per l’acquisto dello spagnolo (12 milioni) una somma eccessiva.

L’ex Sassuolo dunque farà ritorno in Italia al termine delle vacanze estive e dal 6 luglio si metterà a disposizione di Gennaro Gattuso ai campini, visto che peraltro il tecnico aveva chiesto alla società viola di poter valutare personalmente le caratteristiche del terzino, fino a due anni fa ritenuto tra i migliori in Serie A del suo ruolo (la Fiorentina lo aveva acquistato al termine dell’Europeo Under-21 vinto con la Spagna).

Fine della storia, dunque? Ancora no. Perché dopo che il club di Commisso (che ha gestito la trattativa dagli Usa con il dg Barone) e il Marsiglia hanno scelto di interrompere le trattative, Lirola attraverso il suo entourage ha fatto sapere di non ritenere opportuno, all’interno del suo percorso di crescita, un rientro a Firenze in questa delicata fase della sua maturazione, preferendo piuttosto restare in Ligue 1 e continuare sotto la guida di Sampaoli la sua maturazione.

I numeri danno in effetti ragione allo spagnolo, che in sole 22 apparizioni con l’OM ha totalizzato due gol e messo a referto anche quattro assist, diventando in poco tempo uno degli idoli della tifoseria biancazzurra. Ecco perché, alla notizia che il Marsiglia si era ritirato dalle trattative, sui social è scoppiato un putiferio, con battibecchi che hanno coinvolto sostenitori viola e francesi.

La squadra mercato viola si aspetta che in tempi brevi il Marsiglia possa tornare a bussare al portone di viale Fanti, chiedendo di riaprire la trattativa per il difensore a cifre più basse (inferiori ai 10 milioni). A Gattuso spetterà l’ultima parola.

TRATTATIVA TRA FIORENTINA E PORTO PER OLIVEIRA, BALLA QUALCHE MILIONE

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