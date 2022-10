La Fiorentina ha incassato dalla Conference League già 4,65 milioni. In arrivo altri 2 milioni

La Fiorentina dalla Conference League ha già incassato un bonus partecipazione di 2,94 milioni di euro, più 1,29 come incentivo per il ranking e 420 mila euro di market pool. In tutto 4,65 milioni. Cifra che aumenterà grazie ai premi extra (già opzionati 1,2 milioni) e ad un bonus che balla tra i 325 mila euro e i 650 mila euro a seconda di quale sarà la posizione in classifica della Fiorentina. Lo riporta La Nazione

