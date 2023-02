Nazione, la Fiorentina ha una nota positiva e si chiama Cabral. Sarà lui la certezza viola?

La Fiorentina non riesce a sfondare contro l’Empoli, non andando oltre il pareggio in una gara sofferta, con la squadra di Italiano che si ritrova ancora una volta a rincorrere il pareggio senza trovare la via del gol per chiudere la partita col segno più. La Nazione approfondisce stamane la situazione in casa Viola. L’errore di Amrabat porta in vantaggio l’Empoli, mentre Ikonè spreca molte occasioni. Una squadra che quindi non trova continuità, in un continuo sali e scendi, ma che allo stesso tempo trova una luce e questa potrebbe avere il nome di Cabral: la sua prestazione parrebbe quindi in continuità con quella vista in Portogallo contro il Braga.

