La Nazione interroga Italiano: “Era proprio necessario far entrare Ikonè sul 4-0 per il Torino?”

Come molti tifosi viola, anche il quotidiano La Nazione questa mattina scrive e pone il dubbio sulla scelta di far entrare Ikonè al minuto 78 di una partita ormai scritta e finita. Il Torino vinceva già 4-0 e la Fiorentina stava solo aspettando il fischio finale di una gara che non ha mai giocato: “Era proprio necessario far entrare Ikonè” scrive La Nazione evidenziando come non era proprio il caso che il primo assaggio in Italia dell’esterno francese fosse questa partita nefasta quando ormai tutto era perduto.

