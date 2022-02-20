La tonsillite di Terracciano può far riconquistare il posto da titolare a Dragowski in porta

Dopo alcuni errori Vincenzo Italiano lo ha retrocesso a portiere di riserva ma contro l'Atalanta Dragowski può riprendersi il posto

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Come scrive questa mattina La Nazione, a fugare gli ultimi dubbi su chi giocherà in porta oggi, nel lunch match contro l’Atalanta, ci ha pensato direttamente Vincenzo Italiano, che in conferenza stampa ha sciolto le riserve: Terracciano non ha ancora del tutto recuperato dalla tonsillite che lo ha messo ko venerdì ed è per questo che contro la Dea toccherà a oltre tre mesi di distanza dall’ultima volta (in campionato) a Dragowski, che avrà dunque la grande chance di riscattarsi dopo essere retrocesso nelle gerarchie tra i pali.

THIAGO MOTTA SI LAMENTA DEL GOL DELLA FIORENTINA

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