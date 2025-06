La Nazione stamani scrive della corsa due tra Fiorentina e Torino per aggiudicarsi il centrocampista Tino Anjorin dall’Empoli. Il centrocampista box to box classe 2001 è nella lista dei granata per sostituire Ricci, che starebbe per andare al Milan. La Fiorentina, invece, avrebbe già contattato Corsi con un’offerta sotto i 10 milioni, ritenuta insufficiente.