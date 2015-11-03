Labaro Viola

Notizie Anjorin Fiorentina

Anjorin sempre più lontano dalla Fiorentina. Cairo annuncia: "È a un passo dal Torino"

03 luglio 2025 14:45

La Nazione: "Corsa a due tra Torino e Fiorentina per Anjorin dall'Empoli. Prima offerta viola rifiutata"

28 giugno 2025 09:41

TMW: "Torino, con l'addio di Ricci parte la caccia ad Anjorin. Fiorentina sempre interessata al giocatore"

26 giugno 2025 14:41

Nazione: "L'Empoli ha rifiutato la prima offerta della Fiorentina per Anjorin, vuole 10 milioni"

26 giugno 2025 10:41

Corriere Fiorentino: "Firenze-Empoli asse caldo. Fiorentina su Anjorin, il Chelsea ha il 50% della futura rivendita"

25 giugno 2025 08:50

Gazzetta: "Fiorentina su Anjorin, l'Empoli chiede 10 milioni, la metà andrà al Chelsea"

24 giugno 2025 09:10

Di Marzio: "La Fiorentina ha chiesto Anjorin ma l'Empoli fa una valutazione troppo alta"

24 giugno 2025 00:13

La Nazione scrive: "Dopo Fazzini e Viti il ponte con l'Empoli rimane aperto per Anjorin"

23 giugno 2025 11:53

Nazione: “Non solo Fazzini, Fiorentina interessata ad Anjorin dell’Empoli”

21 giugno 2025 09:40

TMW: "Non solo Fazzini. La Fiorentina è interessata ad Anjorin dell'Empoli. Il sogno resta Frendrup"

20 giugno 2025 15:53

Di Marzio rivela: "La Juventus segue Anjorin dell'Empoli in caso di uscita di Fagioli"

31 gennaio 2025 16:14

Archivio

Esplora l'archivio di Anjorin

Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 5