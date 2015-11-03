Notizie Anjorin Fiorentina

Anjorin sempre più lontano dalla Fiorentina. Cairo annuncia: "È a un passo dal Torino"
03 luglio 2025 14:45
La Nazione: "Corsa a due tra Torino e Fiorentina per Anjorin dall'Empoli. Prima offerta viola rifiutata"
28 giugno 2025 09:41
TMW: "Torino, con l'addio di Ricci parte la caccia ad Anjorin. Fiorentina sempre interessata al giocatore"
26 giugno 2025 14:41
Nazione: "L'Empoli ha rifiutato la prima offerta della Fiorentina per Anjorin, vuole 10 milioni"
26 giugno 2025 10:41
Corriere Fiorentino: "Firenze-Empoli asse caldo. Fiorentina su Anjorin, il Chelsea ha il 50% della futura rivendita"
25 giugno 2025 08:50
Gazzetta: "Fiorentina su Anjorin, l'Empoli chiede 10 milioni, la metà andrà al Chelsea"
24 giugno 2025 09:10
Di Marzio: "La Fiorentina ha chiesto Anjorin ma l'Empoli fa una valutazione troppo alta"
24 giugno 2025 00:13
La Nazione scrive: "Dopo Fazzini e Viti il ponte con l'Empoli rimane aperto per Anjorin"
23 giugno 2025 11:53
Nazione: “Non solo Fazzini, Fiorentina interessata ad Anjorin dell’Empoli”
21 giugno 2025 09:40
TMW: "Non solo Fazzini. La Fiorentina è interessata ad Anjorin dell'Empoli. Il sogno resta Frendrup"
20 giugno 2025 15:53
Di Marzio rivela: "La Juventus segue Anjorin dell'Empoli in caso di uscita di Fagioli"
31 gennaio 2025 16:14
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