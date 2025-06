La Fiorentina, infatti, monitora con attenzione due protagonisti dell’Empoli versione 2024-25: Sebastiano Esposito, 8 gol in campionato e ora con l’Inter (titolare del cartellino) nel Mondiale per Club, e Tino Anjorin, centrocampista di proprietà azzurra ma su cui il Chelsea detiene il 50% della futura rivendita; chi sa che il percorso inverso, allo stesso modo, non possa invece essere segnato da alcuni giovani viola in cerca di minutaggio. Lo riporta il Corriere Fiorentino.