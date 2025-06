TMW: “Non solo Fazzini. La Fiorentina è interessata ad Anjorin dell’Empoli. Il sogno resta Frendrup”

Dopo l’affare che ha portato Edin Džeko in viola, alzando l’età media della squadra, la Fiorentina sembra decisa a invertire la rotta e puntare con decisione sui giovani talenti. L’obiettivo è chiaro: ringiovanire la rosa e costruire le basi per il futuro. E i primi nomi sul taccuino della dirigenza gigliata confermano questa strategia. Oltre a Fazzini, un altro giovane talento che si è messo in mostra nella scorsa stagione con gli azzurri è Tino Anjorin, che così andrebbe a rinfoltire il centrocampo viola. Il casting per il reparto mediano non si ferma qui. Nella lista dei desideri figurano anche Ismael Bennacer, Ahmed Junior Traoré, come “sogno” per il futuro, Morten Frendrup. Lo riporta TMW