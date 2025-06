Di Marzio: “La Fiorentina ha chiesto Anjorin ma l’Empoli fa una valutazione troppo alta”

La Fiorentina ha fatto un sondaggio per il centrocampista, per cui l’Empoli chiede ancora troppo

La Fiorentina continua a lavorare sul mercato e ha messo gli occhi su un altro giocatore appena retrocesso con l’ Empoli . I viola hanno fatto un sondaggio per il classe 2001 Tino Anjorin , centrocampista che si è messo in mostra in azzurro alla sua prima stagione in Serie A. Al momento, però, sono alte le richieste per lui. I viola intanto sono vicini alla chiusura per Fazzini proprio dall’Empoli, mentre è fatta per l’ex Empoli Viti , rientrato al Nizza dopo la fine del prestito in Toscana.