Accostato alla Fiorentina in questi primi giorni di mercato, Tino Anjorin è sempre più lontano dai radar viola. Ai microfoni di gazzetta.it, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ne ha così parlato: “È molto vicino al Toro. Di lui parlo perché siamo veramente a un passo come per Ricci al Milan. Per il resto ci sono altre cose in ballo e trattative, ma prima di parlarne voglio avere più certezze. L’obiettivo comunque è dare al mister una squadra pronta almeno al 90% prima del ritiro”.