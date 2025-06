Non solo Fazzini, più Viti via Nizza. Ancora affari con l’Empoli per la Fiorentina: con l’agente Luca Pucciarelli, lo stesso di Fazzini, si può aprire il discorso per Anjorin. La mezzala inglese costa circa 10 milioni, ma metà l’Empoli dovrà darla al Chelsea. Da domani se ne riparla. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.