Di Marzio rivela: "La Juventus segue Anjorin dell'Empoli in caso di uscita di Fagioli"

Fagioli nel mirino della Fiorentina: la Juventus valuta Anjorin come possibile sostituto

Il futuro di Nicolò Fagioli alla Juventus è in bilico. La Fiorentina lo avrebbe messo nel mirino, pertanto il club viola è in trattativa con i bianconeri per valutare la fattibilità dell'operazione. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, i bianconeri si starebbero guardando intorno, alla ricerca di un profilo con cui cautelarsi in caso di cessione del centrocampista classe 2001: infatti, la Juventus starebbe seguendo con interesse Tino Anjorin dell'Empoli, considerata come valida alternativa nel caso in cui Fagioli dovesse partire.

Zanetti: “Ghilardi è un difensore centrale completo, punta a essere un leader che parla poco e fa tanto”

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