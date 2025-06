TMW: “Torino, con l’addio di Ricci parte la caccia ad Anjorin. Fiorentina sempre interessata al giocatore”

Il Torino entra formalmente nella corsa per Tino Anjorin, intensificando i sondaggi delle scorse settimane e unendosi all’interesse già manifestato da Fiorentina e Roma. Con la trattativa per Samuele Ricci che sembra ormai in dirittura d’arrivo sull’asse Milan-Torino, il club granata può ora muoversi più concretamente per pianificare l’assalto ad Anjorin, un pallino del dt Davide Vagnati sin dallo scorso gennaio. Questo centrocampista inglese, che compirà 24 anni a novembre, è arrivato in Italia l’estate scorsa all’Empoli con una formula contrattuale particolare: ingaggiato a costo quasi zero dal Chelsea, prevede che il 50% di una futura rivendita vada al club londinese a titolo di risarcimento, evidenzia Tuttosport.

L’interesse del Torino per Anjorin è un segnale della volontà di rinforzare il centrocampo con un profilo giovane, è dello stesso avviso la Fiorentina, che rimane forte sul giocatore e molto attiva sul calciomercato per trovare alternative in caso di ‘buco nell’acqua’.