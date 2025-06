La Fiorentina ha mostrato interesse anche per Tino Anjorin, centrocampista dell’Empoli. Il giocatore è seguito dallo stesso entourage di Kristjan Asllani, altro profilo tenuto in considerazione per il ruolo di regista. La presenza degli stessi interlocutori facilita il dialogo tra le parti, rendendo la situazione fluida e meritevole di attenzione nei prossimi giorni. Lo scrive La Nazione.