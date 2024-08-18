Ferrara: "La difesa della Fiorentina è un incubo. Se il migliore è Terracciano c'è da riflettere"

La Fiorentina viene salvata da una bella punizione di Biraghi, da un portiere che gliela regala e da un attaccante avversario che riesce a non buttarla dentro. Beh, questa è una squadra in costruzione...

La Fiorentina viene salvata da una bella punizione di Biraghi, da un portiere che gliela regala e da un attaccante avversario che riesce a non buttarla dentro. Beh, questa è una squadra in costruzione su cui non è il caso di infierire. Ma se il migliore è il solito Terracciano bisogna pur sempre riflettere. La difesa al momento è un incubo: Pongracic non è una stella ma non può essere nemmeno questo, tanto più che il secondo giallo è davvero roba da amatori. Ma ciò che preoccupa è il centrocampo e la totale assenza di idee nella costruzione del gioco. La coppia Mandragora-Amrabat non si distingue per invenzione e neanche in fase di non possesso. E Kean? Non vede palla quindi non è giudicabile, anche se poteva fare qualcosa in più. Le buone notizie sono che Gudmundsson e Richardson devono ancora entrare in gioco, che il mercato finisce a fine mese e che Pradè e Ferrari avranno visto la partita. Lo scrive Benedetto Ferrara su La Nazione

LE PAROLE DI BIRAGHI DOPO LA PARTITA

https://www.labaroviola.com/biraghi-ho-litigato-molto-con-firenze-ma-ora-ci-ho-fatto-pace-dobbiamo-far-capire-la-piazza-ai-nuovi/264510/