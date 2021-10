Brutta notizia per il Viola Park, la regione toglie fondi per la realizzazione della tramvia

Come riporta questa mattina La Nazione, c’è stato un passo indietro sui finanziamenti per la tramvia, quella in direzione Bagno a Ripoli dove sorgerà il nuovo centro sportivo della Fiorentina, che sarà pronto a Natale del 2022. La regione ha tolto 70 milioni di euro, rispetto agli 80 milioni stanziati dalla Regione Toscana. “Quella stessa cifra di 70 milioni sarà reinserita nel bilancio fra un mese. In quella sede potremo stabilire un indebitamento per reperire le risorse necessarie alla costruzione della tramvia” dice il presidente della regione Giani. Anche perché il costo totale della linea per Bagno a Ripoli prevede 306 milioni di cui 200 finanziati dal Mit, 80 milioni della Regione attraverso fondi europei ad oggi ridotti a 10 e altri 10 dai comuni. Per la tramvia di Bagno a Ripoli, l’avvio dei cantieri è previsto per il settembre del 2022 per essere poi pronti nel 2026.

COMMISSO VUOLE RISOLVERE LA QUESTIONE VLAHOVIC A GENNAIO