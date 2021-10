Gazzetta, Commisso torna a metà dicembre per sbloccare il caso Vlahovic. Cessione a gennaio l’ipotesi

La Gazzetta dello sport, racconta che in attesa del ritorno a Firenze di Rocco Commisso previsto per metà dicembre, la guerra tra la società Dusan Vlahovic continua. Il club viola sarebbe convinto che il serbo non avrebbe ancora accordi con altre squadre. La dirigenza viola è convinta che il mercato invernale sia il momento giusto per chiudere questa triste capitolo. È chiaro che sarà difficile incassare i 70 milioni che qualche club aveva messo sul piatto l’agosto scorso. Ma un punto di incontro potrebbe essere intorno ai 60 milioni, raggiungibili magari con l’inserimento nell’accordo di qualche bonus facilmente raggiungibile.

