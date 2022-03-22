La storia di Pizziolo, il calciatore che non andò nella nazionale italiana per giocare nella Fiorentina

La Nazionale guidata da Roberto Mancini si appresta a giocare partite fondamentali per andare al Mondiale, per la Fiorentina c'è Biraghi

Come scrive questa mattina La Nazione, l’Italia si prepara ad affrontare il sesto play off per l’accesso alla fase finale di un mondiale della sua storia. L’unico giocatore della Fiorentina è Biraghi e proprio il capitano viola è stato, spesso, il rappresentante della Fiorentina in questi turni a eliminazione diretta per accedere ai mondiali. Nella sfortunata esperienza con la Svezia nel 2017 l’unico gigliato convocato da Ventura fu Astori, poi non impiegato. In precedenza, nel 2017, nel periodo in cui il capitano viola era Batistuta, Maldini convocò Cois, anche lui senza giocare.

Andando a ritroso troviamo la doppia sfida del 1961 con Israele. Il Ct Ferrari chiamò 3 viola: il capitano Sarti, Robotti e Castelletti, ossia la linea difensiva. Robotti fu l’unico a scendere in campo. Arriviamo al 1953-54, quando la coppia Czeizler-Schiavio puntò sul blocco viola formato da Costagliola, Magnini, Cervato, Chiappella, Rosetta, Segato e Gratton per superare l’Egitto. Curioso rilevare, infine, il motivo per cui il capitano viola Pizziolo non potè essere a disposizione di Pozzo per lo spareggio con la Grecia per il mondiale del 1934: il 25 marzo, il giorno di Italia-Grecia (4-0), la Fiorentina giocava un anticipo di campionato contro la Triestina.

VALERIA MARINI RACCONTA CECCHI GORI

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