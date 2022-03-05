La Nazione, Commisso si sta ristabilendo dopo la polmonite, impossibile prevedere ritorno a Firenze

Quando tornerà a Firenze Rocco Commisso? Il patron viola manca da qualche mese quando fu costretto a tornare in America per problemi di salute

Come scrive questa mattina La Nazione il presidente della Fiorentina Rocco Commisso si sta ristabilendo dopo la polmonite e ogni giorno è in contatto telefonico con i dirigenti. Non è però ancora possibile prevedere quando rientrerà in Italia.

LA TESTIMONIANZA DELL'EX DIRIGENTE DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/marangon-scrive-ad-astori-per-uno-scherzo-del-destino-oggi-saro-in-quel-maledetto-hotel-di-udine/167745/