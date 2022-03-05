La Nazione, Commisso si sta ristabilendo dopo la polmonite, impossibile prevedere ritorno a Firenze
Quando tornerà a Firenze Rocco Commisso? Il patron viola manca da qualche mese quando fu costretto a tornare in America per problemi di salute
A cura di Redazione Labaroviola
05 marzo 2022 12:22
Come scrive questa mattina La Nazione il presidente della Fiorentina Rocco Commisso si sta ristabilendo dopo la polmonite e ogni giorno è in contatto telefonico con i dirigenti. Non è però ancora possibile prevedere quando rientrerà in Italia.
LA TESTIMONIANZA DELL'EX DIRIGENTE DELLA FIORENTINA
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