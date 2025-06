La Nazione scrive: “Tanti rientri dai prestiti per la Fiorentina, bisognerà capire cosa farsene”

La situazione dei rientri alla base dai prestiti sarà scottante per il nuovo allenatore della Fiorentina: dovrà essere fatta un’attenta valutazione su chi potrà o meno essere idoneo al nuovo percorso tattico che verrà intrapreso. Quasi nessuno dei giocatori più maturi ha avuto un buon rendimento lontano dal Viola Park: Nzola ha avuto problemi caratteriali e di gioco, Sottil, con le sue dichiarazioni appena arrivato a Milano, non ha trovato spazio. Anche Barak e Brekalo rientreranno dalla Turchia, invece Kouame dovrà pensare a rimettersi in sesto dopo l’infortunio subito al crociato durante la sua esperienza empolese. Ikone aspetta ancora il riscatto del Como, che non ha ancora deciso del suo futuro, mentre se la Salernitana dovesse salvarsi ai playout di Serie B, allora Christensen potrebbe rimanere in Campania. Lo riporta La Nazione.