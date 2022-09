Corsi conferma: “Con la Fiorentina ci siamo rimasti male, sono umanamente dispiaciuto”

Fabrizio Corsi ha parlato a La Nazione dei rapporti incrinati con la Fiorentina dopo il mancato passaggio, dopo gli accordi presi, per quanto riguarda Zurkowski, Bajrami e Kouamè. Le sue parole:

Si sono incrinati i rapporti con la Fiorentina dopo il caso Zurkowski?

“Ci siamo rimasti male, non mi vorrei dilungare troppo nel dare spiegazioni, a volte mi sembra che si perdano energie per niente. Il discorso va oltre l’apporto tecnico, perché io dico sempre che i giocatori non finiscono mai. Però sì: sono umanamente dispiaciuto. Abbiamo fatto il possibile e anche qualcosa in più, ma non abbiamo pentimenti. Ora voltiamo pagina perché i ragazzi che abbiamo sono tutti accompagnati da ottimi giudizi”.

Con la Fiorentina, oltre al mercato, avete riparlato anche dello stadio?

“L’argomento è stato affrontato più volte, ma allo stato attuale non mi sembra una discussione di attualità. Al di là del fatto che abbiamo dato la nostra disponibilità non si sa ancora come, quando n é perché. Credo che il tema non ci riguarderà per i prossimi 12-18 mesi”.

BIASIN INCREDULO