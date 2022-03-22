La Fiorentina sta scrivendo la storia con i portieri, Terracciano corre di media quasi 7 km a partita

Pietro Terracciano molto spesso è il giocatore della Fiorentina che tocca più palloni di tutti, ma anche il dato di quanto corre non è da meno

Non serve correre tanto, è meglio correre bene mostrando un’identità di squadra: e la statistica che riguarda la Fiorentina (che si piazza al tredicesimo posto in questa speciale classifica del campionato, con una media complessiva di 106,2 chilometri, ben 6 in meno rispetto alla Lazio che è prima nella corsa totale rilevata attraverso i Gps) è la conferma che le energie devono essere impiegate in modo funzionale rispetto al gioco che si sviluppa.

E’ particolare però la situazione di Terracciano, che ha coperto in media 6,6 chilometri a match, quasi 900 metri in più rispetto a Dragowski: un dato assolutamente rilevante se per esempio consideriamo che il portiere della Juve, Szczesny, si ferma a 4,6 chilometri a gara. Terracciano si comporta infatti da «difensore aggiunto» nel giro palla, compiendo molti movimenti per farsi trovare smarcato. Per quanto riguarda invece la classifica dei podisti viola, la classifica è guidata da Odriozola (10,546 chilometri), seguito da Quarta (10,266), Biraghi (10,222), Torreira (10,038) e Milenkovic (9,708). Lo riporta La Nazione

IL BILANCIO DELLA FIORENTINA E DI TUTTE LE SOCIETA DI SERIE A

https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-al-contrario-di-quasi-tutta-la-serie-a-non-ha-debiti-inter-415-milioni-juventus-215-milioni/169810/