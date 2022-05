Retroscena Nazione, due mesi fa c’è stato un contatto diretto tra Joao Pedro e la Fiorentina

Secondo quanto riportato da La Nazione questa mattina, il futuro di Joao Pedro è sempre più lontano dalla Sardegna e dal Cagliari retrocesso in serie B. L’attaccante piace molto alla Fiorentina che due mesi fa avuto un contatto diretto con lo stesso calciatore. La concorrenza arriva da Torino che potrebbe cercarlo in caso di non rinnovo di contratto da parte di Belotti, altra occasione di mercato preziosa in casa viola.

