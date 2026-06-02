La Nazione: "Vacanze, nazionali e futuro da scrivere, ecco come trascorrono l'estate i giocatori viola"

Tra relax, nazionali e nuove esperienze, i viola si dividono dopo la stagione

Con la stagione ormai alle spalle, i giocatori della Fiorentina si dividono tra impegni con le rispettive nazionali e meritati giorni di riposo. Tra i viola, Marin Pongracic sarà l'unico a partecipare al prossimo Mondiale con la Croazia, mentre Robin Gosens vivrà il torneo da una prospettiva diversa, vestendo i panni di commentatore tecnico per un'emittente tedesca. Restano invece in attesa della chiamata all'esordio con la Nazionale maggiore Cher Ndour e Pietro Comuzzo, convocati in vista delle prossime sfide dell'Italia contro Lussemburgo e Grecia.

Per molti compagni è già iniziato il periodo di vacanza. Dodo è rientrato in Brasile insieme alla compagna Amanda per trascorrere del tempo con la famiglia, in un'estate che potrebbe rivelarsi importante anche sul fronte mercato, visto l'interesse di diversi club. Albert Gudmundsson è tornato in Islanda per qualche giorno di relax prima di rituffarsi negli impegni con la sua nazionale, mentre Moise Kean si sta dedicando a una delle sue passioni fuori dal campo: la musica, come testimoniano alcune immagini condivise sui social da uno studio di registrazione.

Non mancano poi i momenti da vivere in famiglia. Manor Solomon si gode le prime settimane da padre dopo la nascita della piccola Emma, venuta alla luce a Firenze. Rolando Mandragora trascorre il tempo libero insieme alla moglie Lucia e alla figlia Ginevra tra mare e piscina, mentre Alessandro Bianco, rientrato dal prestito al Paok Salonicco, si è concesso qualche giorno di svago con la compagna.

Estate speciale anche per Daniele Rugani: il difensore, destinato a fare ritorno alla Juventus dopo il mancato riscatto da parte della Fiorentina, ha scelto di affrontare il Cammino di Santiago, trasformando la pausa estiva in un percorso di riflessione personale. A raccontarlo è La Nazione.