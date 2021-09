Nazione, la Fiorentina riflette sul futuro di Callejon possibile rinnovo per un solo anno

Il contratto che lega José Maria Callejon alla Fiorentina scadrà a fine stagione e il club viola dovrà decidere presto cosa fare con l’esterno spagnolo, secondo quanto riporta La Nazione, la dirigenza viola riflette, non ha ancora fatto la sua scelta, vuole valutare bene se gettare le basi per un rinnovo o lasciarlo partire. Nel caso in cui da Firenze volessero tenere l’ex Napoli si potrebbe pensare ad un prolungamento annuale, con opzione per un altro anno ancora.

