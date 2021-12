L’augurio di Biraghi: “Spero che il 2022 sia la rinascita di Firenze, quest’anno è stato complicato”

Il difensore e capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, ha rilasciato alcune battute a La Nazione per rivolgere alla città i suoi auguri di buon anno: “Voglio augurare il meglio a Firenze e i fiorentini. Veniamo da un anno complicato, ma spero che il 2022 rappresenti la rinascita per questa città, che è e rimarrà sempre splendida, così come per tutti i tifosi viola, che in questi mesi sono tornati ad essere il nostro uomo in più e che meritano grandi soddisfazioni”. Lo riporta TMW

