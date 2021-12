Da casa Juventus confermano: “Chiesa è un giocatore della Fiorentina, riscatto non ancora raggiunto”

Federico Chiesa è ancora un giocatore della Fiorentina. In questa stagione, infatti, non si sono verificate le condizioni per fare scattare l’obbligo di riscatto da parte della Juve. Ma anche dovesse crollare a picco, il club bianconero acquisterà in ogni caso a titolo definitivo Chiesa, su questo nessuno ha dubbi alla Continassa: per lui sono già da parte i 4​0 milioni più 1​0 di bonus che mancano per completare l’acquisto. Lo scrive Calciomercato.com

I DETTAGLI DELL’ACCORDO TRA FIORENTINA E JUVENTUS PER CHIESA E LE CLAUSOLE ANCORA LONTANE DA RAGGIUNGERE