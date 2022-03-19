La Nazione lancia l'allarme, Odriozola potrebbe non giocare contro l'Inter, scelta ancora da fare

Da quanto scrive La Nazione questa mattina, Alvaro Odriozola non è al meglio della sua condizione, in dubbio

La Nazione questa mattina ha parlato della probabile formazione della Fiorentina che dovrebbe scendere in campo a Milan contro l'Inter, davanti a Terracciano si dovrebbero rivedere ancora una volta Odriozola (anche se lo spagnolo non è al 100% e la decisione finale verrà presa oggi pomeriggio) e Biraghi sulle fasce, con Milenkovic e Igor centrali. I dubbi, a questo punto, sono molto più in attacco che a centrocampo, dove le scelte stavolta paiono obbligate: ai lati di Torreira, in cabina di regia, dovrebbero agire Castrovilli sulla destra e Duncan dalla parte opposta, con Maleh unico vero primo cambio di Italiano. Davanti infine balla solo una maglia in teoria, visto che Gonzalez e Piatek sembrano certi di un posto, mentre per la fascia sinistra il dubbio è triplice: chi tra Saponara, Ikoné e Sottil? Dopo la rifinitura di ieri mattina pare in vantaggio il francese.

DOVE GIOCHERA' LA FIORENTINA DURANTE I LAVORI DEL FRANCHI?

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