La Nazione scrive: “La Fiorentina vince con il 4-2-3-1. Dodò sulla linea dei mediani e Barak alle di Jovic”

Sulle pagine de La Nazione troviamo l’analisi di Giampaolo Marchini dopo la vittoria della Fiorentina in Conference League contro il Basaksehir:

“Fiorentina più spregiudicata, con Dodo che si alza sulla linea mediana insieme a Madragora e Amrabat, con Barak alle spalle di Jovic e i due esterni Kouamé e Saponara accanto all’ex Verona: 4-2-3-1 con Dodo pronto a salire, sfruttando le sue capacità di inserimento e corsa. L’errore sul vantaggio degli avversari però non scuote i viola che restano sempre sotto ritmo. Non è un caso che appena Kouamè si allunga in velocità sull’esterno nasce la rete del pareggio di Jovic. Aumentati i giri del motore i viola trovano di colpo gioco e occasioni. Sistemate le distanze e limate le imprecisioni la Fiorentina rischia il giusto, tenendo sempre alta la linea mediana, grazie all’aiuto degli esterni. Con le sostituzioni Italiano riporta l’assetto originario, rifugiandosi nel 4-3-3, senza esitazione alcuna per non rischiare.”

LA CONFERENCE LEAGUE PORTA I PRIMI SOLDI