Nazione rivela: "La Fiorentina non si ferma a Pongracic, potrebbe esserci un altro colpo in difesa"

Dopo aver sostituito Milenkovic con Pongracic, la Fiorentina starebbe pensando ad un altro colpo in difesa, diversi i giocatori visionati

Dopo l'addio di Milenkovic, la Fiorentina ha praticamente chiuso per Marin Pongracic dal Lecce, superando il Rennes che aveva a sua volta trovato tutti gli accordi e fissato le visite mediche per il centrale croato. Questo però non sarà l'unico acquisto in difesa. Attualmente in rosa ci sono Ranieri, Comuzzo, Lucchesi e Quarta, che non rientrerà prima del 1° agosto, e a breve si unirà Pongracic. Per i due giovani della Primavera si prospetta una cessione in prestito per fare esperienza; entrambi piacciono in Serie B. Quindi, a livello numerico, passando a una difesa a tre, mancano delle pedine.

Secondo quanto riportato da La Nazione, Daniele Pradè starebbe continuando a monitorare diversi giocatori per il reparto difensivo: Logan Costa (Tolosa), Bijol (Udinese), Theate (Rennes) e Vitik (Sparta Praga); tutti profili che a livello di costo si aggirano tra i 15 e i 20 milioni. Tra questi, scrive il quotidiano, potrebbe esserci il nuovo difensore viola.

Corriere dello Sport: "Quasi fatta per il passaggio di Pongracic alla Fiorentina, c'è il sorpasso sul Rennes"

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-pongracic-fiorentina-e-quasi-fatta-ce-il-sorpasso-sul-rennes-offerta-pareggiata/260975/