Nazione, Milan interessato a chiedere Amrabat in prestito alla Fiorentina, lo voleva già due anni fa

Il Milan, in questo calciomercato invernale, potrebbe prendere in prestito dalla Fiorentina il centrocampista marocchino Sofyan Amrabat. Lo ha riferito il quotidiano ‘La Nazione’ oggi in edicola. Amrabat, classe 1996, piace al Milan da quando vestiva la maglia dell’Hellas Verona: ci fu un duello di mercato con il Napoli, ma, all’ultimo, si inserì la Fiorentina, che ebbe la meglio perché promise il posto da titolare all’ex Bruges. A Firenze, però, Amrabat non si è mai ambientato e, dunque, ora potrebbe andare via. Attualmente impegnato in Coppa d’Africa con il Marocco, il giocatore ha collezionato in stagione 12 presenze in viola tra Serie A e Coppa Italia. Lo scrive Pianeta Milan

