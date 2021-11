La Fiorentina e Saponara trattano il rinnovo, contratto scade a fine stagione. Voglia di continuare

La Fiorentina si coccola Riccardo Saponara, trequartista classe ’91 che sotto la guida di Vincenzo Italiano pare abbia finalmente trovato la continuità che da sempre gli è mancata per imporsi a grandi livelli. Come riportato da La Nazione il giocatore, in scadenza di contratto a fine stagione, tratta il rinnovo con la società viola, decisa a dargli fiducia viste le ottime prestazioni di questa prima parte di stagione. Lo riporta Calciomercato.com

