L'adrenalina e la voglia di Gasperini di dare alla Fiorentina un'amarezza dopo due sconfitte subite

Due sconfitte stagionali contro la Fiorentina, entrambi a Bergamo, Gasperini vuole rifarsi con la Fiorentina a Firenze

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La formidabile Atalanta made in Bergamo sta per diventare americana, il calcio cambia e qui a Firenze c’è un’altra proprietà Usa che insegue il salto di qualità dopo due campionati tristi, finalmente con ottimismo perché questo è impostato decisamente meglio e la zona Europa è visibile senza cannocchiale. E mentre la famiglia Percassi si avvia a incassare una gigantesca plusvalenza con i soldi americani, è molto italiana la voglia di vendetta che Gasperini cova dopo due ko mal digeriti, eufemismo, proprio contro la Fiorentina, troppo forti sono l’adrenalina e la voglia di restituire amarezza calcistiche a una Fiorentina che negli ultimi mesi gliene ha procurate davvero tante. Lo scrive La Nazione

IL BELLISSIMO GOL DI GIUSEPPE ROSSI CON LA MAGLIA DELLO SPEZIA

https://www.labaroviola.com/giuseppe-rossi-segna-un-gol-meraviglioso-serpentina-e-dribbling-in-mezzo-a-cinque-difensori/166153/