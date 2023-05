Il comune di Firenze sta pensando di mettere un maxi schermo per la finale Fiorentina-Inter

Secondo quanto riportato da La Nazione, per quanto riguarda la finale di Coppa Italia, la Fiorentina valuta l’allestimento di possibili maxischermi. Nel 2014, in occasione della finale con il Napoli, il Comune di Firenze allestì un maxischermo all’ippodromo del Visarno alle Cascine. L’iniziativa dovrebbe essere replicata per chi non andrà a Roma e vorrà seguire la partita insieme a tanti altri tifosi della Fiorentina

