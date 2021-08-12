La Nazione, Fiorentina in cerca di un'ala. Si fa forte la candidatura di Josip Brekalo del Wolfsburg

La Fiorentina cerca un esterno offensivo. Non si sblocca la trattativa per Riccardo Orsolini, il club Viola sonda Josip Brekalo

La Fiorentina è alla ricerca di un esterno offensivo. Stando a quanto scritto da La Nazione, fino pochi giorni fa, una delle situazioni più vicine era Riccardo Orsolini, ala del Bologna, per cui i Viola puntano al prestito con diritto di riscatto. Nel frattempo, però, si sondano anche nuovi profili. L'edizione odierna del quotidiano, infatti, riporta di un sondaggio da parte del club di Firenze per arrivare a Josip Brekalo, esterno d'attacco del Wolfsburg, che potrebbe abbracciare il club di Commisso a titolo definitivo.

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