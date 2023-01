La Nazione scrive: “Fiorentina per Brekalo deve pagare 3 milioni, a giugno si svincola dal Wolfsburg”

Come scrive La Nazione, la Fiorentina rimane attenta agli sviluppi di mercato nella direzione di Brekalo (Wolfsburg) e anche in questo caso gli interessi dei viola vanno ad accavallarsi ai movimenti del Monza. I lombardi hanno trattato Brekalo fino a una quindicina di giorni fa, poi la situazione è andata in stallo e dietro a questo stallo potrebbe esserci proprio la Fiorentina. La formula della trattativa con i tedeschi si baserebbe su un indennizzo di 3 milioni da versare al Wolfsburg per l’ex granata che a fine stagione potrà lasciare la squadra da svincolato.

