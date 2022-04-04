Ladri in casa di Ikonè, rubati vestiti e gioielli. Furto intorno alle decine di migliaia di euro

Ladri in azione nella villa di Jonathan Ikoné. Rubati gioielli e vestiti per un valore intorno alle decine di migliaia di euro

Furto nella villa di Jonathan Ikoné. Come riportato da La Nazione, c’è stato un furto nella villa dell’esterno della Fiorentina sulle colline intorno a Firenze. I ladri hanno agito quando nell’abitazione non c’era nessuno, il francese era in panchina mentre la Fiorentina era in campo con l’Empoli. I ladri sono entrati dalla portafinestra, forzandola, mettendo in disordine le stanze, portando via orologi di valore, tra cui un Rolex, abiti di marca, borse e scarpe griffate. Il valore del bottino è ancora in corso di quantificazione da parte del calciatore francese, che vive nella villa col fratello e la sorella, ma da una prima stima potrebbe aggirarsi intorno a decine di migliaia di euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, anche con personale della scientifica.

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