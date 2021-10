Giorgetti: “A gennaio vedremo le ambizioni della società. Italiano molto seccato dopo la Lazio”

Angelo Giorgetti, firma de La Nazione, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Italiano comprensibilmente era molto seccato dopo la partita contro la Lazio. Visto il calendario i punti raccolti dalla Fiorentina sono soddisfacenti, ma restano comunque tante le 5 sconfitte. È mancato il salto di qualità contro le big, siamo dentro un percorso di crescita ed ogni partita sarà importante per trovare consapevolezza. Nel calciomercato di gennaio vedremo se c’è davvero la volontà di fare un salto definitivo oppure accontentarsi. È palese la mancanza di una punta e di un esterno di buon livello. Pensando al confronto con lo Spezia avere una coppia solida e collaudata come Milenkovic e Quarta regala sicurezze, sono stati i migliori contro la Lazio ed avevano clienti difficili. A centrocampo il tecnico avrà tante alternative, mentre a causa della pesante assenza di Gonzalez servirà una buona prestazione di Callejon. Lo spagnolo si è spento e deve cercare di ritrovarsi, ha perso improvvisamente la capacità di far male alle difese”

