La Nazione, stand-by Fiorentina sulla questione rinnovi. Milenkovic verso la permanenza
La società valuterà i rinnovi contrattuali a partire dai primi giorni del ritiro a Moena. Milenkovic verso la permanenza senza maxi-offerte
Nessun aggiornamento sul fronte dei rinnovi contrattuali in casa Fiorentina. Stando a quanto riportato nell'edizione odierna de La Nazione, la società aprirà i tavoli delle trattative per il prolungamento dei contratti a partire dai primi giorni di ritiro. Sul quotidiano, si legge, che la questione più delicata rimane quella relativa a Milenkovic. Il serbo salvo sorprese e maxi-offerte in arrivo a breve, tornerà a indossare la maglia Viola anche per il prossimo campionato. Ricordiamo che il contratto che lega Milenkovic alla Fiorentina scadrà a Giugno 2022.
LEGGI ANCHE:
RIBERY: “LA FIORENTINA MI HA MANCATO DI RISPETTO, VOLEVO RESTARE. DATO IL MASSIMO PER I TIFOSI”
https://www.labaroviola.com/ribery-la-fiorentina-mi-ha-mancato-di-rispetto-volevo-restare-dato-il-massimo-per-i-tifosi/145493/