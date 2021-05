Cecchi Gori contro Commisso: “Le parole su Firenze mi fanno male. E lo dico io che ne ho subite tante”

L’ex patron della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori ha parlato a La Nazione, queste le sue parole:

“Le parole di Commisso su Firenze? Queste parole sulla città mi fanno male. E lo dico io che proprio bene non sono stato trattato. Non voglio fare polemiche, dico solo forza Firenze, sempre. La mia Fiorentina è stata fatta fallire e si è lasciata alle spalle incertezza e paure, una scia di dubbi. Ho una causa in corso e sono convinto di avere ragione, la Cassazione dovrà presto pronunciarsi su una questione di merito ma non anticipo nulla.

Dico che in città per quel fallimento si diffuse un senso di ingiustizia e impotenza, ne sono convinto. Quel disastro è successo a Firenze, mica a Roma, il segno nel tessuto cittadino è rimasto netto. Proprio a Roma poi è stato approvato il decreto spalma debiti, ma da noi il fallimento c’era già stato e ha condizionato gli imprenditori locali. Ne sono sicuro, poi sono mancate le certezze per chi ha vissuto quel dramma sportivo e ha intuito la gravità di quello che era successo.

Ho in corsa due cause per il fallimento della Fiorentina, c’è una richiesta di 400 milioni. In questo calcio, così cambiato, c’è spazio per gente che abbia una passione vera. Quando parlo di Fiorentina, mi emoziono. E di Firenze, sia ben chiaro, anche se sono stato cacciato e mi è stato tolto il club con una sentenza che combatterò sempre. Se vince la causa? Ho sempre pensato che quei soldi fossero della Fiorentina”

LA CONFERENZA STAMPA DI BEPPE IACHINI