Italiano vuole un attaccante per poter cambiare modulo a partita in corso e passare al 4-2-4

Come riporta questa mattina La Nazione, non ci saranno stravolgimenti in casa Fiorentina nella formazione nel girone di ritorno, anche il modulo non cambierà e rimarrà il solito 4-3-3. L’allenatore viola però, vorrebbe avere la possibilità di cambiare il modulo della Fiorentina nel corso della partita e che per farlo ha bisogno di una seconda punta, vice Vlahovic ma all’occorrenza anche suo partner in un offensivo 4-2-4, reso praticabile ora anche dall’abbondanza sugli esterni. I nomi di Nzola e Mayoral sarebbero perfetti per questo motivo e per dare a Italiano una possibilità in più.

LE 10 REGOLE DELLA FIORENTINA PER POTER LIMITARE I PROCURATORI